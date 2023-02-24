Прохватилов заявил, что резервы ВС РФ позволят продолжать СВО на Украине ещё 2,5 года

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине. Он отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия обладает достаточным количеством финансовых резервов.

По словам эксперта, спецоперация будет идти ещё 2,5 года.

"Это жёсткая оценка, но она абсолютно прагматичная", — сказал Прохватилов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он не исключил, что союзники России усилят поддержку ВС РФ. Запад уже сделал всё, что мог для Киева, считает эксперт. С учётом силы российской группировки поставки танков и истребителей не повлияют серьёзно на ход СВО.