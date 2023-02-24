Украинский премьер Шмыгаль заявил, что ВСУ фактически уже стали армией НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) — это армия Североатлантического альянса, поскольку солдаты сражаются по стандартам НАТО и активно используют оборудование военного блока. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

В интервью испанскому изданию El Confidencial он признал, что Киеву необходимо пройти большой путь для присоединения к НАТО. По его словам, Украина уже адаптирует законодательную систему под нормы альянса. Шмыгаль выразил надежду на то, что страна всё-таки сможет стать членом военного блока.

"По сути, украинская армия — это уже армия НАТО", — подчеркнул премьер-министр.

Он также призвал Запад предоставить новые танки, артиллерийские системы и боевые самолёты для солдат ВСУ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны, входящие в альянс, истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.