Глава Курской области заявил о серьёзном обстреле села Попово-Лежачи со стороны ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о серьёзном обстреле населённого пункта Попово-Лежачи Глушковского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, экстренные службы зафиксировали 12 прилётов украинских снарядов. Он отметил, что в результате атаки повреждены девять домов, некоторые из них частично обрушились. Кроме того, губернатор сообщил о пожаре на территории одного домовладения после удара ВСУ.

"Серьёзный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи. Главное, никто не пострадал", — указал Старовойт.

Он пообещал оказать помощь всем жителям, чьи дома были повреждены во время обстрела. Губернатор добавил, что сейчас в селе нет электричества. Сотрудники ремонтных бригад уже приступили к восстановительным работам, заключил руководитель региона.

С 20 февраля курские пограничники, полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ работают в усиленном режиме.