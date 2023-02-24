Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о серьёзном обстреле населённого пункта Попово-Лежачи Глушковского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, экстренные службы зафиксировали 12 прилётов украинских снарядов. Он отметил, что в результате атаки повреждены девять домов, некоторые из них частично обрушились. Кроме того, губернатор сообщил о пожаре на территории одного домовладения после удара ВСУ.
"Серьёзный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи. Главное, никто не пострадал", — указал Старовойт.
Он пообещал оказать помощь всем жителям, чьи дома были повреждены во время обстрела. Губернатор добавил, что сейчас в селе нет электричества. Сотрудники ремонтных бригад уже приступили к восстановительным работам, заключил руководитель региона.
С 20 февраля курские пограничники, полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ работают в усиленном режиме.
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