Киевский режим при поддержке США и НАТО готовится к военной провокации против Приднестровья. В связи с этим МИД РФ предостерегает Украину и Запад от авантюрных шагов, следует из заявления ведомства.
Ранее сотрудники Минобороны России выявили значительное количество военных и техники ВСУ неподалёку от украинско-приднестровской границы. Отмечается, что Украина разворачивает артиллерию и наращивает полёты дронов над Приднестровьем.
Как пояснили в МИД, Москва выступает за решение любых проблем с помощью дипломатии. При этом представители ведомства добавили, что в случае агрессии российская армия адекватно ответит на провокации Киева и защитит соотечественников.
"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел.
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