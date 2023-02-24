МИД: провокации НАТО, США и ВСУ в Приднестровье будут расценены как нападение на РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим при поддержке США и НАТО готовится к военной провокации против Приднестровья. В связи с этим МИД РФ предостерегает Украину и Запад от авантюрных шагов, следует из заявления ведомства.

Ранее сотрудники Минобороны России выявили значительное количество военных и техники ВСУ неподалёку от украинско-приднестровской границы. Отмечается, что Украина разворачивает артиллерию и наращивает полёты дронов над Приднестровьем.

Как пояснили в МИД, Москва выступает за решение любых проблем с помощью дипломатии. При этом представители ведомства добавили, что в случае агрессии российская армия адекватно ответит на провокации Киева и защитит соотечественников.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел.