Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе СВО ВС РФ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За год спецоперации Россия присоединила четыре крупных региона, выбила флот противника и личный состав авиации, то есть выполнила задачи по демилитаризации. К таким выводам пришёл полковник в отставке Анатолий Матвейчук.

От отметил переход инициативы на сторону России, которая ведёт борьбу с силами НАТО. Эксперт напомнил, что к 24 февраля 2022 года ВСУ располагали приблизительно 310 тысячами человек личного состава. Украина имела флоты, промышленность и около 800 танков.

"В результате боевых действий потери у них от 150 тысяч до 300 тысяч. Мы уничтожили более 3,5 тысяч танков, флот полностью перестал существовать, уничтожили личный состав авиации", — заявил Матвейчук радио "Говорит Москва".

Он сделал вывод, что армия Украины была уничтожена в начальном периоде СВО. Находящиеся сейчас на передовой военные принадлежат созданным НАТО войскам.