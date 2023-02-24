В Британии перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине: отступление РФ и ядерная война

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналистка Кэтрин Филп рассказала о шести вариантах завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева.

Как отметила автор The Times, первым сценарием является мирное соглашение. По мнению публицистки, власти РФ намерены заставить представителей Украины принять невыгодные им условия. Однако, это крайне трудная задача, добавила Филп.

"Конфликт на истощение", — заявила журналистка о втором варианте.

Согласно третьему сценарию, на Украине устанавливается режим прекращения огня, из-за чего конфликт приостанавливается. Четвёртый пункт — "отступление РФ". При этом автор предупредила, что большая часть западных партнёров Украины не верит в возвращение контроля над Крымом.

Пятый вариант подразумевает победу Вооружённых сил Российской Федерации. В последнем сценарии Филп рассуждает о начале ядерной войны. Как объяснила публицистка, такое может случиться, если Москва использует соответствующее оружие, а блок НАТО в ответ на это станет участником конфликта.