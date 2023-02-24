Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира
Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками"
Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе СВО ВС РФ
Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16
Актриса Лия Ахеджакова получала оклад 45 тысяч рублей в "Современнике"
Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года
Актриса Яна Поплавская заявила, что дала бы в морду депутату из Латвии Колсу
TAC: Зеленского, отвергающего переговоры, ждёт незавидное будущее
Американский ветеран Дрейвен призвал военных ВСУ переходить на сторону России

В Британии перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине: отступление РФ и ядерная война

1:10
Силовые структуры

Журналистка Кэтрин Филп рассказала о шести вариантах завершения вооружённого столкновения Москвы и Киева.

В Британии перечислили шесть сценариев завершения конфликта на Украине: отступление РФ и ядерная война

Как отметила автор The Times, первым сценарием является мирное соглашение. По мнению публицистки, власти РФ намерены заставить представителей Украины принять невыгодные им условия. Однако, это крайне трудная задача, добавила Филп.

"Конфликт на истощение", — заявила журналистка о втором варианте.

Согласно третьему сценарию, на Украине устанавливается режим прекращения огня, из-за чего конфликт приостанавливается. Четвёртый пункт — "отступление РФ". При этом автор предупредила, что большая часть западных партнёров Украины не верит в возвращение контроля над Крымом.

Пятый вариант подразумевает победу Вооружённых сил Российской Федерации. В последнем сценарии Филп рассуждает о начале ядерной войны. Как объяснила публицистка, такое может случиться, если Москва использует соответствующее оружие, а блок НАТО в ответ на это станет участником конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Не обсуждается: Эстония запретила России приостанавливать договор о ядерном вооружении

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.

Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Польша начала секретную операцию на Украине — WP
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
Названа продолжительность жизни новобранцев в Артёмовске
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Сенатор Нарусова заступилась за артистов, которых "выдавливают из страны"
Сбежавший из России Семен Слепаков вернулся на российское телевидение
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
Появилось полное видео атаки начинённой взрывчаткой МТ-ЛБ
Последние материалы
Вредные советы от психолога: "Никаких диалогов на равных, вы — лидер и судья"
Вирусное видео распространяется в соцсетях: подростки погибли в ДТП во время прямого эфира
Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками"
Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе СВО ВС РФ
Моравецкий: Польша готова обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16
В США учёные открыли новый усовершенствованный антибиотик
Актриса Лия Ахеджакова получала оклад 45 тысяч рублей в "Современнике"
Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года
Актриса Яна Поплавская заявила, что дала бы в морду депутату из Латвии Колсу
Эксперт Николаева: "Безответная любовь дарит шанс на перевоплощение"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников