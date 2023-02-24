Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина одержит победу над Россией уже в 2023 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве, посвящённой годовщине начала специальной военной операции, выразил уверенность, что Украина одержит победу над Россией уже в этом году.

Условием для этого он назвал выполнение всеми, включая западных партнёров, в полном объёме "домашней работы".

Также Зеленский повторил, что переговоры с Россией могут быть только на основе "формулы мира" Украины, которая подразумевает вывод всех российских войск.

"Мы всё равно дойдём к дипломатической фиксации конца военных действий, но для этого нужно выполнить все "пункты уважения", — заявил лидер киевского режима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем временем оценил идею заключения немедленного перемирия, которая содержится в мирном плане, представленном Китаем, негативно. Представитель Белого дома отметил, что такой вариант приведёт лишь к усилению и перевооружению России.