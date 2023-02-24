ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Об этом он рассказал в социальных сетях.
Он подчеркнул, что киевские войска ждут оружие, танки, бронетехника.
"Будет наше контрнаступление", — написал Резников.
Глава Минобороны сообщил, что ведётся большая работа для обеспечения этого.
Ранее Анатолий Матвейчук заявил, что войска ВСУ почти уничтожены в ходе спецоперации ВС РФ. Об этом говорят крупные потери украинской армии. По его словам, находящиеся сейчас на передовой военные принадлежат созданным НАТО войскам.
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