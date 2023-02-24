Разведчик ВС РФ с позывным "Нафаня" заявил о мутации тактики украинских военных

Разведчик первого армейского корпуса ВС РФ с позывным "Нафаня" заявил, что тактика украинских военных сильно изменилась. Сейчас ВСУ отошли от привычных стандартов ведения боевых действий, отметил он.

"В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали. Они стараются вести войну более мобильную. Пехота находится на позициях, но какие-то ударные подразделения очень мобильны", — сказал сапёр-разведчик в беседе с РИА Новости.

Солдат подчеркнул, что в последнее время на вооружении украинской армии появилось много вооружения НАТО.