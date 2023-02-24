Российские войска в ходе военной спецоперации начали применять новую тактику, которая оказалась очень эффективной против ВСУ. Солдаты ВС РФ забивают взрывчаткой военную технику и оставляют её неподалёку от позиций противника.
На Сватовском направлении произошёл очередной мощный взрыв. Бронетранспортёр МТ-ЛБ, который был начинён взрывчаткой, снова взорвался на позициях украинской армии, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее на фронте у Сватово были ликвидированы около 60 человек в результате взрыва МТ-ЛБ.
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