Начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ в районе Сватова

Российские войска в ходе военной спецоперации начали применять новую тактику, которая оказалась очень эффективной против ВСУ. Солдаты ВС РФ забивают взрывчаткой военную технику и оставляют её неподалёку от позиций противника.

На Сватовском направлении произошёл очередной мощный взрыв. Бронетранспортёр МТ-ЛБ, который был начинён взрывчаткой, снова взорвался на позициях украинской армии, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее на фронте у Сватово были ликвидированы около 60 человек в результате взрыва МТ-ЛБ.

