Кедми: послание Путина — только начало, посол США в Москве уже ощутил последствия

Россия кардинально изменила внешнеполитические принципы, об этом показывают события последних дней. Американский посол в Москве уже ощутил последствия изменения российской политики.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми. Он оценил заявление Владимира Путина на послании Федеральному собранию, объяснив, в чём меняется политика РФ.

Кремль продемонстрировал, что на практике готов продемонстрировать кардинальные перемены. Это демонстрируется в решении МИД России вызвать посла США, которому сделали демарш в связи с экспансией в конфликт на Украине и другими провокациями Белого дома.

"То, что сказал Путин — это только начало. Впервые Россия потребовала объяснений по поводу подрыва двух газопроводов. Там было отдельно указано, что американские и натовские товарищи занимаются целеуказанием на Украине — это нетерпимо для РФ. Это свидетельствует о долгожданных радикальных переменах во внешней политике, и посол США в полной мере прочувствовал их на своей шкуре", — в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил Кедми.

Аналитик также обратил внимание, что Москва больше не оставит без ответа разные западные провокации. Вскоре они на себе ощутат последствия изменения российской политики, подытожил эксперт.