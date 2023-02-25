ISW: военные РФ стали использовать начинённые взрывчаткой беспилотные БТР-камикадзе

Российские военные стали использовать в зоне СВО начинённые взрывчаткой беспилотные бронетранспортёры. Их направляют на позиции вооружённых сил Украины и подрывают дистанционно. Уже подтверждено два таких случая за последние дни.

А вчера об этом упомянули в своей сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что военные РФ применили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением к северу от Кременной .

Аналитики уточнили, что, доехав до украинских позиций под Краснопоповкой, устройство не взорвалось.

В соцсети украинские боевики выложили видео такой машины. Это был бронетранспортёр МТЛБ, заехавший на позиции ВСУ. Взрывчатка внутри сдетонировала как только всушники отошли от машины на сто метров. Взрывом повалило деревья в близлежащей лесополосе.

Добавим, видео очередного неустановленного взрыва под Сватово, где, как утверждается, также применили аналогичный МТЛБ-"шахид", появилось в Telegram-каналах вчера. Судя по локации, речь идёт о том же участке фронта, который упоминали эксперты ISW.