Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся сразу захватить Крым, однако возвращение полуострова под контроль Киева может произойти после "переходного периода". Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
В интервью телеканалу ABC он отметил, что украинское руководство должно самостоятельно решать, на каких условиях завершать боевые действия. По его словам, Вашингтон не планирует давать Киеву какие-либо инструкции по поводу урегулирования конфликта.
Байден подчеркнул, что может представить себе ситуацию, при которой Крым станет украинским по итогу "переходного периода".
"Не всё сразу", — резюмировал президент США.
При этом он не стал раскрывать, что именно должно помочь Украине установить контроль над Крымским полуостровом.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ВСУ к захвату Крыма военным путём.
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