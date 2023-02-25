Президент США Байден допустил, что Украина вернёт Крым после переходного периода

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся сразу захватить Крым, однако возвращение полуострова под контроль Киева может произойти после "переходного периода". Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

В интервью телеканалу ABC он отметил, что украинское руководство должно самостоятельно решать, на каких условиях завершать боевые действия. По его словам, Вашингтон не планирует давать Киеву какие-либо инструкции по поводу урегулирования конфликта.

Байден подчеркнул, что может представить себе ситуацию, при которой Крым станет украинским по итогу "переходного периода".

"Не всё сразу", — резюмировал президент США.

При этом он не стал раскрывать, что именно должно помочь Украине установить контроль над Крымским полуостровом.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ВСУ к захвату Крыма военным путём.