Депутат Ивлев: говоря о захвате Крыма, Зеленский обращался к США и НАТО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах по захвату Крыма рассчитаны на западную аудиторию. Такое мнение выразил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его словам, Зеленский на протяжении последних 10 лет регулярно выступает с подобными угрозами в адрес полуострова. Как пояснил политик, Киев пытается продемонстрировать Западу, что активно "отрабатывает" полученную помощь. Именно поэтому президент Украины сообщает о якобы грядущем установлении контроля на Крымским полуостровом, указал парламентарий.

"Это очередное заявление Зеленского, похоже, адресовано и рассчитано для Запада — США и НАТО", — подчеркнул Ивлев в беседе с РИА Новости.

При этом он порекомендовал руководству Крыма не расслабляться и держать воинские части в состоянии боевой готовности.

Ранее Зеленский объявил о подготовке ВСУ к захвату полуострова военным путём. Он добавил, что украинские солдаты настроены вернуть Крым в состав страны.