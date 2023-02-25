Воздушно-космические силы РФ ударили по укреплённому району и скоплениям пехоты ВСУ на окраинах Авдеевки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВС России, атака штурмовиков Су-25 была организована в субботу, 25 февраля, примерно в 11:00.
Отмечается, что российские разведчики предварительно отследили перемещение украинских войск, а затем передали полученные сведения командирам. После этого военные РФ скорректировали работу авиации.
"Удары наносились спаркой штурмовиков Су-25 "Грач", — пояснил российский солдат с позывным "Саймон" в беседе с агентством.
Киев лишился до роты личного состава в результате атаки ВКС России, указал военный. Он добавил, что новый российский оптико-электронный комплекс "Ирония" позволил бойцам ВС отследить действия штурмовиков.
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