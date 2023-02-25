Штурмовики ВКС РФ ударили по укрепрайону и скоплениям пехоты ВСУ на окраинах Авдеевки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ ударили по укреплённому району и скоплениям пехоты ВСУ на окраинах Авдеевки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВС России, атака штурмовиков Су-25 была организована в субботу, 25 февраля, примерно в 11:00.

Отмечается, что российские разведчики предварительно отследили перемещение украинских войск, а затем передали полученные сведения командирам. После этого военные РФ скорректировали работу авиации.

"Удары наносились спаркой штурмовиков Су-25 "Грач", — пояснил российский солдат с позывным "Саймон" в беседе с агентством.

Киев лишился до роты личного состава в результате атаки ВКС России, указал военный. Он добавил, что новый российский оптико-электронный комплекс "Ирония" позволил бойцам ВС отследить действия штурмовиков.