Войска ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске из-за угрозы наступления ВС РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины подорвали дамбу на Северном ставке — пруду, созданном в северной части Артёмовска (Бахмута).

Как сообщает Telegram-канал "Два майора", успехи российских войск стали причиной данных действий противника. Отмечается, что сейчас вода из Северного ставка ушла и заливает Ступки и нижние улицы.

ВС РФ создают угрозу окружения Бахмута, противник пытается оказывать сопротивление. Командование ВСУ надеется, что подрыв дамбы замедлит продвижение российских штурмовых отрядов.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ вплотную подошли к Красногоровке на Авдеевском направлении.