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Войска ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске из-за угрозы наступления ВС РФ

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Силовые структуры

ВС Украины подорвали дамбу на Северном ставке — пруду, созданном в северной части Артёмовска (Бахмута).

Войска ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске из-за угрозы наступления ВС РФ

Как сообщает Telegram-канал "Два майора", успехи российских войск стали причиной данных действий противника. Отмечается, что сейчас вода из Северного ставка ушла и заливает Ступки и нижние улицы.

ВС РФ создают угрозу окружения Бахмута, противник пытается оказывать сопротивление. Командование ВСУ надеется, что подрыв дамбы замедлит продвижение российских штурмовых отрядов.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ вплотную подошли к Красногоровке на Авдеевском направлении.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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