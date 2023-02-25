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Экс-разведчик США Скотт Риттер: Вашингтон не будет помогать Украине захватывать Крым

0:59
Силовые структуры

Владимир Зеленский ожидает от США поддержку в вопросе захвата Крыма. Но Вашингтон её не окажет, уверен бывший разведчик США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Вашингтон не будет помогать Украине захватывать Крым

Соединённые Штаты громко заявляют обратное, указывая на дальнейшую помощь Киеву, но у Америка — это не "бездонная яма" с боеприпасами, отметил он.

"США ни раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для ВСУ. <…> Но если мы посмотрим на то, что стоит за этими словами, то увидим, что там буквально нет ничего. Эта риторика никак не повлияет на ситуацию и тем более не приведет к победе в конфликте", — сказал Риттер.

Офицер заострил внимание и на том, что пакет военной помощи Украине может измениться из-за ситуации с Тайванем, которая накалена. Вашингтону необходимо направить взгляд на собственную безопасность, а не разбрасываться техникой, заключил Риттер.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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