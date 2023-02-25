Генерал Картаполов: у Киева не хватит сил для захвата Крыма военным путём

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву не хватит ресурсов для захвата Крымского полуострова военным путём, следует из заявления российского генерала, председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

В беседе с ТАСС он отметил, что идея об установлении контроля над Крымом — это основа украинской пропаганды.

"Но что касается возможностей — их у них на сегодняшний день нет никаких", — подчеркнул генерал.

При этом Картаполов не исключил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) действительно попытаются устроить провокации в Крыму, в том числе с помощью беспилотников и диверсантов. Он призвал российскую армию пресекать все угрозы. Как пояснил генерал, Киев начнёт использовать ракеты большого радиуса действия против Крыма в случае их получения от Запада.

Депутат выразил уверенность в том, что полуостров останется в составе РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке армии страны к военной операции по захвату Крыма.