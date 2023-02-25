Киеву не хватит ресурсов для захвата Крымского полуострова военным путём, следует из заявления российского генерала, председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
В беседе с ТАСС он отметил, что идея об установлении контроля над Крымом — это основа украинской пропаганды.
"Но что касается возможностей — их у них на сегодняшний день нет никаких", — подчеркнул генерал.
При этом Картаполов не исключил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) действительно попытаются устроить провокации в Крыму, в том числе с помощью беспилотников и диверсантов. Он призвал российскую армию пресекать все угрозы. Как пояснил генерал, Киев начнёт использовать ракеты большого радиуса действия против Крыма в случае их получения от Запада.
Депутат выразил уверенность в том, что полуостров останется в составе РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке армии страны к военной операции по захвату Крыма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.