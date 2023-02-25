ВСУ потеряли почти всех опытных операторов БЛА в Артёмовске: подробности

Украинская армия столкнулась с проблемой из-за гибели опытных операторов дронов в Артёмовске.

Подробности рассказывает телеканал RT.

Подразделения пяти крупных нацформирований в Артёмовске испытывают нехватку специалистов по аэроразведке. Самый острый дефицит операторов беспилотников зафиксирован в 57-й мотопехотной бригаде, 227-м батальоне 127-й бригады теробороны, 77-й аэромобильной и 61-й пехотной бригадах, а также в отрядах 5-й штурмовой бригады.

По предварительной информации, большая часть разведрот в данных подразделениях была потеряна при попытке удержать Соледар в конце прошлого года, и в интенсивных боях за пригороды Артёмовска — Парасковиевку и Берховку.

Из-за их гибели готовить новых операторов стало очень трудно. Прибывающие мобилизованные значительно старше погибших. Да и помимо отсутствия навыков управления коммерческим дроном, они не проходили курсы по оказанию первой медпомощи и в подавляющем большинстве не могут правильно пользоваться оружием. Из-за этого мобилизованные гибнут или привлекают огонь российской артиллерии передвижениями в "полный рост".

Из-за посредственных навыков управления дронами снизилось и качество контрбатарейной борьбы в артподразделениях 26-й и 43-й бригад ВСУ.