Западные партнёры киевской власти допускают, что украинская армия будет выведена из Артёмовска.
Вооруженным силам Украины, по всей вероятности, придется покинуть город, пишет The Times. Такого же мнения придерживаются и украинские чиновники и офицеры.
"Украинские и западные чиновники, понимая, что ВСУ, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск из города. Таким образом, они преуменьшили стратегическую ценность территории", — сообщает британское издание.
Также украинские военные особо отмечают, что отступление для ВСУ может обернуться немалыми потерями личного состава.
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