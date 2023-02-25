The Times: Западе допустил, что Киев выведет ВСУ из Артёмовска

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные партнёры киевской власти допускают, что украинская армия будет выведена из Артёмовска.

Вооруженным силам Украины, по всей вероятности, придется покинуть город, пишет The Times. Такого же мнения придерживаются и украинские чиновники и офицеры.

"Украинские и западные чиновники, понимая, что ВСУ, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск из города. Таким образом, они преуменьшили стратегическую ценность территории", — сообщает британское издание.

Также украинские военные особо отмечают, что отступление для ВСУ может обернуться немалыми потерями личного состава.