ВСУ заявили BBC, что тяжёлые бои с ВС РФ за Угледар идут круглосуточно

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

BBC взяло интервью у командира ВСУ и жителей Угледара. Военный сообщает, что в городе бои идут круглосуточно.

"Трудно. Люди не высыпаются. Они держатся на ногах по 20 часов. Бой идёт круглосуточно. Больше ничего не могу сказать, это секрет. Но мы не можем отступать", — сказал командир с позывным Зверь.

Теперь шахтёрский город похож на пустошь, а раньше в нём проживало около 15 000 человек. Местные жители, которые остались жить в Угледаре, напуганы. Но они понимают, что просьбы прекратить огонь неуместны. "У них своя работа, у нас своя жизнь", — говорит горожанка.

"Здесь, на передовой, царит холодная, суровая правда. Спустя год после начала спецоперации Путин по-прежнему владеет почти пятой частью этой огромной страны", — констатирует военный.