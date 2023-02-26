The Statesman: конфликт на Украине может закончиться завтра по воле НАТО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Конфликт на Украине закончился бы завтра, если бы этого захотели страны НАТО, которые руководят боевыми действиями. Такое мнение высказал бывший главный комиссар по подоходному налогу Индии Девендер Саксена в статье для издания The Statesman.

Автор публикации отметил, что члены НАТО, такие, как Франция, просят Индию использовать свои возможности для прекращения конфликта. Но это нелепая позиция, так как Североатлантический альянс возглавляет военные действия на Украине и "подливает масла в огонь", поставляя Киеву новейшее оружие из своего арсенала.

Если НАТО захочет, военные действия могут прекратиться завтра, заключил индийский аналитик.

Ранее в Германии предсказали десятилетие войны НАТО с Россией.