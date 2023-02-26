Марочко: ВСУ в Артёмовске лишены безопасных дорог через Часов Яр из-за распутицы

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) не могут безопасно снабжаться по грунтовым дорогам через Часов Яр из-за распутицы. Об этом сообщил в воскресенье военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам офицера, единственная асфальтная дорога между этими населёнными пунктами уже находится под огневым контролем российских военных.

Из-за того, что температура воздуха в дневное время повысилась до плюсовых значений, ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артёмовском у ВСУ не осталось. Грунтовые дороги боевики практически не имеют возможности сейчас использовать из-за распутицы, пояснил собеседник издания.

Ранее вчера в Бахмут прибыл командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Также украинские боевики взорвали дамбу на севере города, чтобы затруднить продвижение войск РФ.