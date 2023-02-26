Ходаковский: фронт в зоне СВО вздрагивает "мелкой дрожью" в ожидании масштабных событий

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сводка из зоны спецоперации исполнена сообщений о том, что на том или ином участке силами двух-трёх отделений или штурмовых групп российские войска пытались или пытаются потеснить противника. Где-то они, не добившись успеха, с потерями отошли, а где-то зацепились за отдельные позиции и укрепляются. Об этом пишет командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

По его мнению, фронт сейчас "вздрагивает мелкой дрожью в ожидании более масштабных событий, а за его пределами подводят итоги первого года СВО.

Военный отметил, что в частных разговорах до сих пор вспыхивают обсуждения первых шагов и поднимаются вопросы — кто формировал представление о потенциале противника и его готовности к сопротивлению, о состоянии украинского общества и его лояльности к России и прочее.

Однако, если бы даже Верховный главнокомандующий был информирован полнее и объективнее, альтернативы спецоперации всё равно бы не было, считает офицер.

Пора прекратить "жевать сопли" и перестать сомневаться в правильности главного решения, а нужно меняться к лучшему и двигаться в сторону победы, заключил комбат.