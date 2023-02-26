Подлодки проекта 955 "Борей" в Китае назвали оружием России, которое пугает НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пекин обозначил подводные лодки класса 955 "Борей" как наиболее серьезную угрозу, с которой альянс НАТО вынужден считаться.

Об этом пишет китайское издание Sohu.

Характеристики подлодки позволяют оставаться незамеченной, а её вооружение позволяет ударить по любой стране.

"Борей" вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути альянс даже не будет подозревать о том, что она отправилась на миссию", — сообщают авторы статьи.

Каждая ракета "Булава" субмарины несёт до десяти ядерных боеголовок, максимальная дальность каждой - до 10 тыс. км. Такое вооружение даст возможность нанести ядерный удар, который может быть критическим для любого государства, подытожило издание.