Пекин обозначил подводные лодки класса 955 "Борей" как наиболее серьезную угрозу, с которой альянс НАТО вынужден считаться.
Об этом пишет китайское издание Sohu.
Характеристики подлодки позволяют оставаться незамеченной, а её вооружение позволяет ударить по любой стране.
"Борей" вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути альянс даже не будет подозревать о том, что она отправилась на миссию", — сообщают авторы статьи.
Каждая ракета "Булава" субмарины несёт до десяти ядерных боеголовок, максимальная дальность каждой - до 10 тыс. км. Такое вооружение даст возможность нанести ядерный удар, который может быть критическим для любого государства, подытожило издание.
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