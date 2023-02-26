ЦРУ: Китай "рассматривает возможность" отправки летального оружия в РФ, и США "уверены" в этом

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений армии Российской Федерации, и Вашингтон "уверен" в этом.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Руководитель разведывательного ведомства сказал, что надеется, что Пекин этого делать не будет. Однако в данный момент Пекин хоть решение ещё не принял, но китайское руководство завершает рассмотрение возможности предоставления летального оборудования России, подытожил Бернс.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что если будут китайские поставки оружия — хорошо, а если их не будет — Россия справится сама.