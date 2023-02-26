Подрыв украинскими военными дамбы в Артёмовске (Бахмуте) может привести к серьёзному осложнению эпидемиологической ситуации в городе и усилению продовольственного кризиса. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
Из-за подрыва дамбы вода хлынула в подвалы, что может вызвать эпидемию среди мирных жителей, заметил собеседник издания.
Он добавил, что подрыв плотины также усложнит доставку в город продуктов, следствием чего станет усиление продовольственного кризиса.
Напомним, боевики вооружённых сил Украины в субботу взорвали дамбу на севере Артёмовска, чтобы замедлить продвижение российских сил и сделать неприемлемыми условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.
Вчера в Бахмут также прибыл командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
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