Военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал об отношении к нему после ранения в зоне СВО. Корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеообращение солдата.
"Я не понимаю, за кого мы воюем!" — сказал боевик.
Он отметил, что военный ценится до тех пор, пока не ранен. Если что-то случилось, то дальнейшая жизнь солдата никого не волнует.
Боец отметил, что ему ни копейки не выплатили после тяжёлого ранения, хотя и лечение бесплатным сложно назвать.
"Нас за людей не считают", — подчеркнул украинец.
Ранее The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте.
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