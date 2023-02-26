Военный ВСУ заявил, что раненые бойцы оказываются брошенными в зоне СВО на Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал об отношении к нему после ранения в зоне СВО. Корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеообращение солдата.

"Я не понимаю, за кого мы воюем!" — сказал боевик.

Он отметил, что военный ценится до тех пор, пока не ранен. Если что-то случилось, то дальнейшая жизнь солдата никого не волнует.

Боец отметил, что ему ни копейки не выплатили после тяжёлого ранения, хотя и лечение бесплатным сложно назвать.

"Нас за людей не считают", — подчеркнул украинец.

Ранее The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте.