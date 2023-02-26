Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тактическом окружении Артёмовска российской армией.
Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный корреспондент Евгений Поддубный и отмечает, что после заблокирования у них нет больше возможности провести эвакуацию ещё уцелевших украинских подразделений.
По словам военкора, эту формулировку главы ВСУ подтверждает положение дел на фронте Артёмовского направления.
"Как уже сообщалось ранее, у ВСУ осталась лишь одна транспортная артерия для отхода, проходящая через населённый пункт Хромово, но и эту дорогу наши бойцы держат под огневым контролем", — подытожил Поддубный.
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