Залужный доложил Зеленскому о тактическом окружении Артёмовска и невозможности эвакуации ВСУ

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тактическом окружении Артёмовска российской армией.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный корреспондент Евгений Поддубный и отмечает, что после заблокирования у них нет больше возможности провести эвакуацию ещё уцелевших украинских подразделений.

По словам военкора, эту формулировку главы ВСУ подтверждает положение дел на фронте Артёмовского направления.

"Как уже сообщалось ранее, у ВСУ осталась лишь одна транспортная артерия для отхода, проходящая через населённый пункт Хромово, но и эту дорогу наши бойцы держат под огневым контролем", — подытожил Поддубный.