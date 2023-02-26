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Записавших обращение с жалобами на командиров иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы

Силовые структуры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что держит на контроле ситуацию с мобилизованными из полка 1439, которые записали видеообращение с жалобами на командиров. По словам главы региона, их переведут к другому месту службы.

Записавших обращение с жалобами на командиров иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы

Кобзев рассказал, что обратился по поводу жалоб мобилизованных в военную прокуратуру Минобороны РФ за разъяснениями. И там определили ответственного за работу с ними.

"Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, где группа мобилизованных из Иркутской области, находящихся в ДНР, выступает с критикой вышестоящего командования и заявляет о том, что командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и сапёров.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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