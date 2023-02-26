Генштаб ВС РФ перебрасывает военнослужащих и технику из Белоруссии к зоне СВО на Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский Генштаб начал перебрасывать военнослужащих из Белоруссии обратно в Россию. Эшелон с бойцами и техникой отправился со станции Слоним в Гродненской области в Матвеев Курган Ростовской. Об этом информирует Минобороны Украины со ссылкой на "Сообщество железнодорожников Белоруссии".

В эшелон входят вагоны с личным составом, оборудованием, платформы с военной техникой. В Россию отправилось около 250 военнослужащих. Техника включает КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, автомобили "КамАЗ" и "Урал", бензовозы и полевой командный пункт АПЕ-5 на базе шасси КамАЗ.

Разведка Украина предполагает, что переброшенные силы из Белоруссии присоединятся к спецоперации, поскольку от Матвеева Кургана до административной границы ДНР всего 16 километров.