Кедми: Путин "приложил" угрожающую ядерным оружием России Британию

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин жёстко ответил на попытки Лондона угрожать России ядерным оружием.

В послании Федеральному собранию Путин приостановил участие РФ в ДСНВ-III и дал понять, что готов обсуждать новые ограничения стратегических наступательных вооружений только с учётом всего альянса НАТО.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми, отметив, что выход из договорённостей стал ответом на провокационные высказывания политиков Великобритании о готовности использования ядерного оружия против России.

"Напросились англичане! Пока они сидели тихо, Россия не особенно обращала внимание в переговорах на британское ядерное оружие. А теперь обратила — и на британское, и на французское. Теперь они будут осторожно бряцать оружием", — в программе "Большая игра" на Первом канале сказал Кедми.

По его словам, если Запад не понял до сих пор — отношения между Россией с Западом теперь вышли на абсолютно иной уровень противостояния стратегическими вооружениями. Решение Путина по СНВ-III — это удар в самое слабое место Запада, поскольку именно тут РФ имеет полное превосходство над США и НАТО.