Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей новейших танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа (ЦВО) на передовой в зоне спецоперации.

На видео военнослужащие ведут огонь с закрытых позиций по водной переправе, живой силе и технике вооружённых сил Украины (ВСУ). Где именно снят ролик, не уточняется.

Ранее военкоры уже публиковали видео применения в боевых условиях танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Так, были кадры работы этой техники в районе Сватова в ЛНР, под Донецком и на Херсонском направлении. Журналист Андрей Руденко отмечал, что Т-90 прибыли за польскими "Леопардами".