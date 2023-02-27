Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей новейших танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа (ЦВО) на передовой в зоне спецоперации.
На видео военнослужащие ведут огонь с закрытых позиций по водной переправе, живой силе и технике вооружённых сил Украины (ВСУ). Где именно снят ролик, не уточняется.
Ранее военкоры уже публиковали видео применения в боевых условиях танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Так, были кадры работы этой техники в районе Сватова в ЛНР, под Донецком и на Херсонском направлении. Журналист Андрей Руденко отмечал, что Т-90 прибыли за польскими "Леопардами".
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