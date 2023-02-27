В ночь на 27 февраля дроны ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Хмельницком

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 27 февраля ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с помощью беспилотников. Об этом проинформировал глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, Украину атаковали до 14 БПЛА. Часть из них уничтожена средствами ПВО ВСУ. Попко заявил, что над Киевом сбиты девять беспилотных летательных аппаратов.

Российские дроны запускались с северного направления. Украинские военные утверждают, что ВС РФ использовали барражирующие боеприпасы иранского производства.

Несколько БПЛА поразили объекты в Хмельницком. Украинская сторона информирует об одном погибшем и нескольких раненых.