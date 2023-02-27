Российская армия продвигается по всей линии соприкосновения в ЛНР. Такой информацией поделился подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко подчеркнул, что наступление ведётся по всей линии фронта, "на всех направлениях", в том числе на краснолиманском и купянском.
"Наши войска продвигаются вперед, освобождая метр за метром. Инициатива на нашей стороне, и можно сказать, что у военнослужащих есть ряд успехов", - сказал Марочко в эфире "России 24".
Эксперт отметил, что продвижение фиксируется на всех участках, несмотря на то, что где-то оно идёт быстрее, а где-то - медленнее.
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