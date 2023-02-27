Вооружённые силы Украины (ВСУ), взорвав дамбу в Артёмовске, превратили часть города в огромную лужу. Об этом сообщает El Pais.
Корреспондент испанского издания, которой удалось пообщаться с мирными жителями Артёмовска, отметила, что на территории населённого пункта сейчас очень много воды.
"Часть города похожа на огромную лужу", — сказано в материале.
Как пояснила автор публикации, на Артёмовском направлении продолжаются ожесточённые бои, ситуация остаётся напряжённой.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских подразделений, подорвали дамбу на Севером ставке — пруду, созданном в северной части Артёмовска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.