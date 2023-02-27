El Pais: часть Артёмовска выглядит как огромная лужа из-за взрыва дамбы Украиной

Вооружённые силы Украины (ВСУ), взорвав дамбу в Артёмовске, превратили часть города в огромную лужу. Об этом сообщает El Pais.

Корреспондент испанского издания, которой удалось пообщаться с мирными жителями Артёмовска, отметила, что на территории населённого пункта сейчас очень много воды.

"Часть города похожа на огромную лужу", — сказано в материале.

Как пояснила автор публикации, на Артёмовском направлении продолжаются ожесточённые бои, ситуация остаётся напряжённой.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских подразделений, подорвали дамбу на Севером ставке — пруду, созданном в северной части Артёмовска.