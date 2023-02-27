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El Pais: часть Артёмовска выглядит как огромная лужа из-за взрыва дамбы Украиной

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ), взорвав дамбу в Артёмовске, превратили часть города в огромную лужу. Об этом сообщает El Pais.

El Pais: часть Артёмовска выглядит как огромная лужа из-за взрыва дамбы Украиной

Корреспондент испанского издания, которой удалось пообщаться с мирными жителями Артёмовска, отметила, что на территории населённого пункта сейчас очень много воды.

"Часть города похожа на огромную лужу", — сказано в материале.

Как пояснила автор публикации, на Артёмовском направлении продолжаются ожесточённые бои, ситуация остаётся напряжённой.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских подразделений, подорвали дамбу на Севером ставке — пруду, созданном в северной части Артёмовска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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