Депутат ГД РФ Чепа назвал планы США пересмотреть статус Крыма пропагандистским ходом

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос принадлежности Крыма в будущем могут пересмотреть. Первый зампредседателя комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что намерение Вашингтона в отношении полуострова — пропагандистский ход.

Киевские власти неоднократно заявляли, что наступление на Крым начнётся в самое ближайшее время. В США поддерживают подобные слухи, но у ВСУ нет возможности организовать это, считает депутат.

"Они понимают, что это невозможно. Несмотря на огромные поставки оружия, у Украины нет возможности это организовать. Это ничто иное, как определенный пропагандистский ход", — приводит слова чиновника "Лента.ру".

Чепа рекомендует Киеву заострить внимание на своих краткосрочных задачах. Владимир Зеленский же сообщил 24 февраля, что Украина готовится и морально, и технически к военным шагам в Крыму. А Джо Байден считает, что процесс возврата полуострова может затянуться.