Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос принадлежности Крыма в будущем могут пересмотреть. Первый зампредседателя комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что намерение Вашингтона в отношении полуострова — пропагандистский ход.
Киевские власти неоднократно заявляли, что наступление на Крым начнётся в самое ближайшее время. В США поддерживают подобные слухи, но у ВСУ нет возможности организовать это, считает депутат.
"Они понимают, что это невозможно. Несмотря на огромные поставки оружия, у Украины нет возможности это организовать. Это ничто иное, как определенный пропагандистский ход", — приводит слова чиновника "Лента.ру".
Чепа рекомендует Киеву заострить внимание на своих краткосрочных задачах. Владимир Зеленский же сообщил 24 февраля, что Украина готовится и морально, и технически к военным шагам в Крыму. А Джо Байден считает, что процесс возврата полуострова может затянуться.
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