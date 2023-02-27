Накануне сообщалось о взрывах на военном аэродроме в Мачулищах под Минском. Информацию подтвердили корреспонденты Telegram-канала WarGonzo. Председатель комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов прокомментировал произошедшее.
Высказываются предположения о причастности беспилотников ВСУ к инциденту. Если это окажется правдой, инцидент можно расценивать как новый этап спецоперации.
В своём Telegram-канале Морозов отметил, что Польша и Словакия, где базируются танки и ударные системы, поставляемые на Украину, являются такими же союзниками Украины, как Белоруссия для России.
"Значит зеркально военные цели на территориях этих стран становятся законными для наших ударов. Так? Или снова скажем, что "это другое"?" — высказался депутат.
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