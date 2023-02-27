Пушилин сообщил о попытках украинских военных проводить контратаки на Угледарском направлении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ не оставляют попыток осуществлять контратаки в ДНР на Угледарском направлении. Однако их старания бессмысленны, все контратаки благополучно отражаются российскими войсками. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Врио главы ДНР назвал текущую ситуацию на Угледарском направлении "позиционным противостоянием".

"Немаловажно Угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

По словам Пушилина, несмотря на сложные условия российские военные стойко противостоят атакам непрекращающимся ВСУ, и им удаётся даже улучшить и укрепить свои позиции.