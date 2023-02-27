Литовкин: взятие Одессы и Николаева будет сигнализировать о скором окончании СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Установление российского контроля над Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областями будет означать неминуемый крах киевского режима, следует из заявления военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина.

В интервью URA.RU он отметил, что освобождение ещё четырёх украинских регионов станет первым признаком скорого завершения российской спецоперации.

"Тогда будет сигнал, что украинскому режиму недолго существовать осталось", — считает военспец.

При этом эксперт допустил, что в ходе СВО может возникнуть ситуация, при которой армии РФ придётся дойти до польской границы.

По его мнению, ВС РФ сокращают количество обстрелов российских регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, освобождая всё новые территории от националистов.