По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в Республике из украинских военнопленных создан добровольческий батальон.
Врио главы ДНР напомнил, что количество военнопленных ВСУ, оказавшихся в Республике, исчисляется тысячами.
Пушилин отметил, что решение по этому поводу — не из простых.
"Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение — может быть, непростое решение", — сказал Пушилин в эфире "России 24".
Ранее в силовых структурах ДНР рассказали о формировании добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого были включены как минимум 200 пленных бойцов ВСУ. Представители ведомства уточнили, что первоначально батальон должен был быть небольшим, однако желающих вступить в него оказалось гораздо больше.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.