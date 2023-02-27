Пушилин подтвердил, что в ДНР сформирован батальон из военнопленных ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в Республике из украинских военнопленных создан добровольческий батальон.

Врио главы ДНР напомнил, что количество военнопленных ВСУ, оказавшихся в Республике, исчисляется тысячами.

Пушилин отметил, что решение по этому поводу — не из простых.

"Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение — может быть, непростое решение", — сказал Пушилин в эфире "России 24".

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали о формировании добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого были включены как минимум 200 пленных бойцов ВСУ. Представители ведомства уточнили, что первоначально батальон должен был быть небольшим, однако желающих вступить в него оказалось гораздо больше.