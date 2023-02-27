РИА Новости: сдавшиеся в плен солдаты ВСУ начали отказываться от украинского гражданства

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты, которые сдались в плен, начали в массовом порядке записываться в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из добровольцев рассказал, что к ним приехали сотрудники силовых структур России и предложили вступить в батальон. Он отметил, что в подразделение могут вступить все желающие от 25 до 47 лет.

"Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", — сообщил военнослужащий Александр Миринов.

По его словам, каждый из добровольцев отказывается от украинского гражданства и получает российский паспорт.

"Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдём. Все готовы", — отметил другой солдат.