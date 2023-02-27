Украинские солдаты, которые сдались в плен, начали в массовом порядке записываться в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Один из добровольцев рассказал, что к ним приехали сотрудники силовых структур России и предложили вступить в батальон. Он отметил, что в подразделение могут вступить все желающие от 25 до 47 лет.
"Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем", — сообщил военнослужащий Александр Миринов.
По его словам, каждый из добровольцев отказывается от украинского гражданства и получает российский паспорт.
"Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на "учебку" пойдём. Все готовы", — отметил другой солдат.
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