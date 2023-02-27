Гордон* подробно рассказал, как Украина будет возвращать Крым: начинаем бить дальнобойными ракетами

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Гордон* пошагово объяснил, каким образом Украина будет действовать, чтобы вернуть Крым.

Украинский журналист заявил, что "возвращать Крым будет очень легко".

Он отметил, что сценариев может быть несколько.

"Сейчас поднакопим сил немножко и начнём наступление на Запорожскую область, Мелитополь, Бердянск. Захватываем эти города, рушится у них всё - вся инфраструктура плывёт, захватываем Мариуполь. Возвращаем остаток Херсонской области, выходим на линию с Крымом и начинаем бить дальнобойными ракетами по территории Крыма", — выразил своё видение ситуации Гордон.

Журналист подчеркнул, что ВСУ не будет бить по жилым домам и мирным гражданам, отметив, что удары будут наноситься по военным объектам "со всей дури".

"Следующий ход он простой. Мы начинаем бить по Крымскому мосту. Эту крымскую х…, которая мостом называется, надо взорвать, к чёртовой матери, чтобы они не могли даже оттуда убегать", — объяснил Гордон.

Представитель Украины посоветовал россиянам, которые "понаехали" в Крым, спасаться сейчас. Он напомнил, что из Харьковской области люди убегали, не успев даже взять документы.

"Потом суматоха будет, тем более, если взорвут Крымский мост", — сказал Гордон, объяснив, что для взятия Крыма достаточно будет точечных ударов.

Не исключил журналист и то, что дорога на Крым откроется после взятия ВСУ Донецка и Луганска.

Ранее Гордон* заявил, что увидит бомбардировку Москвы.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.