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РИА Новости: ВСУ превратили остров Хортица в укрепрайон

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины превратили остров Хортица, который находится на Днепре в черте подконтрольного Киеву города Запорожья, в укрепрайон, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости: ВСУ превратили остров Хортица в укрепрайон

"Режим Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", — сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что украинские солдаты замаскировали на острове военную технику.

Ранее Рогов проинформировал об уничтожении украинской системы ПВО на острове Хортица. Кроме того, российские ракеты поразили расположенную там же базу отдыха, где находились украинские националисты и иностранные наёмники.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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