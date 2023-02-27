РИА Новости: ВСУ превратили остров Хортица в укрепрайон

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины превратили остров Хортица, который находится на Днепре в черте подконтрольного Киеву города Запорожья, в укрепрайон, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Режим Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", — сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что украинские солдаты замаскировали на острове военную технику.

Ранее Рогов проинформировал об уничтожении украинской системы ПВО на острове Хортица. Кроме того, российские ракеты поразили расположенную там же базу отдыха, где находились украинские националисты и иностранные наёмники.