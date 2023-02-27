Подоляка: пленный ВСУ заявил о серьёзных проблемах в войсках ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В войсках ВСУ наблюдается полная дезорганизация, поскольку боевики ВСУ осознают всю бесперспективность сопротивления действиям русской армии. Такое заявление сделал военный блогер Юрий Подоляка.

Он сообщил, что 26 февраля на Сватовском направлении ВС РФ взяли в плен солдата ВС Украины, который поделился происходящим в войсках. Боец рассказал, что командование украинской армии запугивает своих военнослужащих и выставляет заградотряды.

"У них реально полная дезорганизация, уровень боевого духа там просто ниже плинтуса. А обратно бежать нельзя — свои же стреляют. Это подтверждённый факт", — сказал Подоляка.

Эксперт отметил, что слова пленного подтверждают информацию о больших проблемах в организации армии.

Ранее Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.