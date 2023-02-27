ВС РФ ранили наёмницу-трансгендера ВСУ Чирилло из США под Артёмовском

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о ранении иностранной наёмницы в районе Артёмовска (Бахмута).

Ею является американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (в прошлом — Майкл Джон Чирилло). Военнослужащая прибыла на Украину в марте прошлого года, в середине октября зачислена в ряды войск ВСУ. Эштон-Чирилло активно продвигала ЛГБТ-повестки и фотографировалась с боевиками киевского режима. Наёмница, представляясь блогером, делала репортажи в поддержку ВСУ.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.