Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили о ранении иностранной наёмницы в районе Артёмовска (Бахмута).
Ею является американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (в прошлом — Майкл Джон Чирилло). Военнослужащая прибыла на Украину в марте прошлого года, в середине октября зачислена в ряды войск ВСУ. Эштон-Чирилло активно продвигала ЛГБТ-повестки и фотографировалась с боевиками киевского режима. Наёмница, представляясь блогером, делала репортажи в поддержку ВСУ.
Ранее Владислав Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании.
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