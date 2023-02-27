Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил тактику российской армии при запуске иранских дронов "Щахед".
Игнат рассказал, что армия РФ проводила комбинированные атаки с применением дронов и ракет. Он уверен, что таким образом ВС РФ истощают украинские системы ПВО и пытаются найти места их расположения.
"Радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда мы по "Шахедам" ведём боевую работу, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и так далее", — объяснил представитель Воздушных сил Украины.
Ранее сообщалось об атаках на Украину дронами "Шахед".
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