Спикер ВСУ уверен, что ВС РФ запускают иранские дроны, чтобы обнаружить украинские ПВО

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил тактику российской армии при запуске иранских дронов "Щахед".

Игнат рассказал, что армия РФ проводила комбинированные атаки с применением дронов и ракет. Он уверен, что таким образом ВС РФ истощают украинские системы ПВО и пытаются найти места их расположения.

"Радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда мы по "Шахедам" ведём боевую работу, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и так далее", — объяснил представитель Воздушных сил Украины.

Ранее сообщалось об атаках на Украину дронами "Шахед".