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Латвийский медик сообщила о тяжёлых потерях армии Украины на Краснолиманском направлении

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Силовые структуры

Латвийский медик Сармите Цируле рассказала газете New York Times, что Вооружённые силы Украины потеряли большое количество солдат на Красно-Лиманском направлении.

Латвийский медик сообщила о тяжёлых потерях армии Украины на Краснолиманском направлении

"Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", — сообщила она изданию.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал, что освобождение Северска является одной из приоритетных задач для российских сил. Город имеет стратегическое значение для дальнейшей операции по освобождению Красного Лимана, который армия Украины отбила у российских войск в конце мая 2022 года.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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