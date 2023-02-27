Череватый: военные России пытаются прорвать оборону ВСУ севернее Бахмута

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе посёлка Ягодное на северо-западе от Бахмута (Артёмовска) продолжаются ожесточённые бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник.

По его словам, Бахмут остаётся эпицентром удара российских сил, где они пытаются прорвать оборону украинской армии в районе Дубово-Васильевки, Ягодного, Иванковского и Северного.

При этом в Минобороны Украины не подтверждают взятие россиянами Ягодного, о чём было заявлено в субботу.

Украинский офицер сообщил, что в районе посёлка идут сейчас жестокие бои, а украинское командование принимает меры по недопущению продвижения ВС РФ в этом направлении.

Добавим, от Ягодного открывается путь к населённому пункту Хромово, через который проходит основная дорога снабжения ВСУ в Бахмуте. Если Хромово будет освобождено, Артёмовск фактически окажется в окружении.