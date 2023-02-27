Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Охлобыстин призвал произвести Путина в императоры: источник истины в последней инстанции — воля президента
Подоляк: Украина исчезнет как государство, если Россия не проиграет
Спикер ВСУ уверен, что ВС РФ запускают иранские дроны, чтобы обнаружить украинские ПВО
Минобороны: Казахстан не поставляет военную технику на Украину
Жена хоккеиста Вовченко, сбившая девочку признала, что виновата в ДТП
Онколог Батухтина: хронические травмы из-за зубных протезов бывают причиной рака языка
ВС РФ ранили наёмницу-трансгендера ВСУ Чирилло из США под Артёмовском
Латвийский медик сообщила о тяжёлых потерях армии Украины на Краснолиманском направлении
Ольга Орлова пожаловалась на сильную боль в рёбрах после родов

Череватый: военные России пытаются прорвать оборону ВСУ севернее Бахмута

1:05
Силовые структуры

В районе посёлка Ягодное на северо-западе от Бахмута (Артёмовска) продолжаются ожесточённые бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник.

Череватый: военные России пытаются прорвать оборону ВСУ севернее Бахмута

По его словам, Бахмут остаётся эпицентром удара российских сил, где они пытаются прорвать оборону украинской армии в районе Дубово-Васильевки, Ягодного, Иванковского и Северного.

При этом в Минобороны Украины не подтверждают взятие россиянами Ягодного, о чём было заявлено в субботу.

Украинский офицер сообщил, что в районе посёлка идут сейчас жестокие бои, а украинское командование принимает меры по недопущению продвижения ВС РФ в этом направлении.

Добавим, от Ягодного открывается путь к населённому пункту Хромово, через который проходит основная дорога снабжения ВСУ в Бахмуте. Если Хромово будет освобождено, Артёмовск фактически окажется в окружении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого Михаил Плисюк Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
Последние материалы
Минобороны: Казахстан не поставляет военную технику на Украину
Жена хоккеиста Вовченко, сбившая девочку признала, что виновата в ДТП
Онколог Батухтина: хронические травмы из-за зубных протезов бывают причиной рака языка
ВС РФ ранили наёмницу-трансгендера ВСУ Чирилло из США под Артёмовском
Череватый: военные России пытаются прорвать оборону ВСУ севернее Бахмута
Латвийский медик сообщила о тяжёлых потерях армии Украины на Краснолиманском направлении
Ольга Орлова пожаловалась на сильную боль в рёбрах после родов
Диетолог посоветовала есть мясо, рыбу и кальмары для получения поднимающей настроение аминокислоты
Украина пригрозила Китаю агрессией в случае помощи России
Природа остаётся недосягаемой для человеческого сознания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников