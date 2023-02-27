В районе посёлка Ягодное на северо-западе от Бахмута (Артёмовска) продолжаются ожесточённые бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник.
По его словам, Бахмут остаётся эпицентром удара российских сил, где они пытаются прорвать оборону украинской армии в районе Дубово-Васильевки, Ягодного, Иванковского и Северного.
При этом в Минобороны Украины не подтверждают взятие россиянами Ягодного, о чём было заявлено в субботу.
Украинский офицер сообщил, что в районе посёлка идут сейчас жестокие бои, а украинское командование принимает меры по недопущению продвижения ВС РФ в этом направлении.
Добавим, от Ягодного открывается путь к населённому пункту Хромово, через который проходит основная дорога снабжения ВСУ в Бахмуте. Если Хромово будет освобождено, Артёмовск фактически окажется в окружении.
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