Десятки штурмовых действий со стороны российских военных происходят в сутки на Авдеевском направлении. Об этом заявил глава киевской оккупационной администрации Авдеевки под Донецком Виталий Барабаш в понедельник.
По его словам, ситуация настолько сложная, что обстрелы даже не успевают считать. Всю позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреливались в Авдеевке и вокруг неё.
Противник не идёт в лобовую, пробить промзону они не могут, а пытается развивать тактику по окружению с юга и севера от города, добавил "глава".
Сегодня гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай также заявил, что в ЛНР частично началось полномасштабное наступление российских войск, о котором говорили ранее.
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