Барабаш: армия России начала наступательную операцию по окружению Авдеевки с двух направлений

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десятки штурмовых действий со стороны российских военных происходят в сутки на Авдеевском направлении. Об этом заявил глава киевской оккупационной администрации Авдеевки под Донецком Виталий Барабаш в понедельник.

По его словам, ситуация настолько сложная, что обстрелы даже не успевают считать. Всю позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреливались в Авдеевке и вокруг неё.

Противник не идёт в лобовую, пробить промзону они не могут, а пытается развивать тактику по окружению с юга и севера от города, добавил "глава".

Сегодня гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай также заявил, что в ЛНР частично началось полномасштабное наступление российских войск, о котором говорили ранее.